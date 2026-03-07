Subiti abusi sessuali durante una festa la denuncia di una quindicenne | aperta l' inchiesta

Una quindicenne ha presentato una denuncia dopo aver subito abusi sessuali durante una festa. La ragazza ha raccontato di essere stata vittima di un ragazzo leggermente più grande di lei. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per fare chiarezza sui fatti. La denuncia è stata depositata presso le forze dell'ordine, che stanno raccogliendo le testimonianze e verificando quanto accaduto.

La giovane ha raccontato di esser stata violentata da un diciottenne. Ieri l'incidente probatorio al tribunale dei minori di Messina Arriva una denuncia per abusi sessuali da parte di una giovanissima, che ha raccontato di aver subito abusi sessuali da un ragazzo poco più grande di lei. Una storia delicata che la Procura sta cercando di ricostruire, partendo proprio da una ricostruzione di quanto avvenuto quella sera. I fatti infatti risalgono all'agosto scorso, quando in un locale della zona nord di Messina è stata organizzata una festa di compleanno, alla quale ha partecipato la ragazza quindicenne. La giovane ha denunciato di aver subito abusi sessuali da un diciottenne, che in seguito ha negato di aver violentato la ragazza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

