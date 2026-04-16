Minacce alla sicurezza con una bottiglia rotta | arrestato 22enne per la rapina al Conad di Ozzano

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri in relazione a una tentata rapina avvenuta nel pomeriggio del 21 febbraio 2026 presso un supermercato di Ozzano dell’Emilia. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe minacciato il personale con una bottiglia rotta nel tentativo di ottenere denaro. L’arresto è stato effettuato poco dopo l’accaduto e l’indagato è di origine etiope.

È stato arrestato dai carabinieri un 22enne di origine etiope, ritenuto responsabile della tentata rapina aggravata avvenuta nel pomeriggio del 21 febbraio 2026 al supermercato Conad di Ozzano dell’Emilia. Il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Minacciò un vigilante con una bottiglia rotta: arrestato 22enne per la rapina al Conad di OzzanoÈ stato arrestato dai carabinieri un 22enne di origine etiope, ritenuto responsabile della tentata rapina aggravata avvenuta nel pomeriggio del 21... Senzatetto aggredito dormiva nel sacco a pelo e minacce con una bottiglia rotta: arrestato un uomoL'intervento dei Carabinieri che hanno fermato il presunto aggressore: sarebbe stato immortalato anche dalle immagini di videosorveglianza Un...