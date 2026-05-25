Phil Collins ha dichiarato di considerare un ritorno alle esibizioni dal vivo, affermando di sentirsi meglio e di poter pensare a un possibile nuovo tour. Questa comunicazione segue il suo album del 2010, Going Back, e l’ultimo concerto nel 2019. Non sono state annunciate date ufficiali o dettagli sul nuovo progetto musicale. La discussione sul ritorno in scena si concentra sulla possibilità di esibirsi di nuovo dal vivo.

Phil Collins è ritornato a parlare sulla possibilità di realizzare nuova musica che segue Going Back, album del 2010 e di un relativo tour che lo rivedrebbe sulle scene dopo quattro anni. “Signore e Signori, grazie di essere venuti qui stasera. Noi siamo i Genesis e siamo qui per intrattenervi..Questa è l’ultima data del nostro tour e, a dire il vero, dopo 53 anni è anche l’ultimo concerto dei Genesis. Punto e basta. Ok, suoniamo qualcosa prima che mi vengano gli occhi lucidi.”. Con queste parole il batterista salutava il pubblico per l’ultima volta sul palco dell’O2 Arena di Londra, a causa di problemi alla schiena. Intervistato da BBC... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Phil Collins rivela sul futuro: “Potrei pensare di ritornare a esibirmi dal vivo, sto meglio”

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