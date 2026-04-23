Strahinja Pavlovic, difensore serbo, ha condiviso che da bambino giocava come numero 10 e che potrebbe decidere di riprendere a farlo in futuro. Le sue esperienze nel ruolo di difensore sono state accompagnate da questa curiosa confessione, che ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Pavlovic attualmente gioca in una squadra di livello internazionale, distinguendosi anche per la sua versatilità in campo.

Uno dei giocatori più migliorati del Milan in questa stagione è senza dubbio Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo è cresciuto esponenzialmente grazie alla difesa a tre proposta da Massimiliano Allegri, che ne ha esaltato le sue caratteristiche, sia in fase difensiva che in zona gol. Il classe 2001 (che recentemente è diventato papà per la prima volta) è già a quota 4 gol e 1 assist in campionato, posizionandosi al quinto posto nella classifica dei marcatori rossoneri nella Serie A 20252026: soltanto Leao, Pulisic, Rabiot e Nkunku hanno fatto meglio. Pavlovic ha parlato del suo exploit offensivo in un'intervista esclusiva concessa ai microfoni di 'Tuttosport', rivelando alcuni retroscena sul suo passato che spiegano la sua evoluzione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic rivela: “Da piccolo giocavo come numero 10, magari potrei riprovarci in futuro”

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