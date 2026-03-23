"Per quanto riguarda il mio futuro e le possibili decisioni, confermo quanto ho detto tempo fa, sia nelle interviste che ai media. Nulla è cambiato per me in termini di ciò che vorrei. Sto prendendo del tempo per decidere cosa è meglio per me, quindi non ho ancora preso alcuna decisione". Queste le parole di Robert Lewandowski sul suo futuro dal ritiro della nazionale polacca. L'ex Bayern Monaco ha preso la parola nella conferenza stampa ad inizio ritiro polacco e si è espresso anche sul suo futuro. Come si legge, la punta del Barcellona non si è sbilanciata e si è detta ancora in dubbio su ciò che accadrà nei prossimi mesi, con un addio alla Catalogna sempre più probabile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Lewandowski sul suo futuro: “Non ho preso nessuna decisione. Sto decidendo cosa è meglio per me”

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