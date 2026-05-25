Petralia Soprana oltre 140 mila euro per restaurare la guglia della chiesa di Loreto

Notizia in breve

Dopo 24 anni, la guglia sinistra della chiesa di Loreto a Petralia Soprana riceverà un finanziamento di 143 mila euro per il restauro. La somma sarà destinata ai lavori di conservazione e riparazione della struttura, in attesa da tempo di interventi di manutenzione. La decisione si basa su un progetto approvato dalle autorità competenti, che ha ottenuto i fondi necessari per eseguire le opere di restauro.