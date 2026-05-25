Petralia Soprana oltre 140 mila euro per restaurare la guglia della chiesa di Loreto

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo 24 anni, la guglia sinistra della chiesa di Loreto a Petralia Soprana riceverà un finanziamento di 143 mila euro per il restauro. La somma sarà destinata ai lavori di conservazione e riparazione della struttura, in attesa da tempo di interventi di manutenzione. La decisione si basa su un progetto approvato dalle autorità competenti, che ha ottenuto i fondi necessari per eseguire le opere di restauro.

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Dopo ventiquattro anni di attesa, la guglia sinistra della chiesa di Loreto a Petralia Soprana sarà restaurata grazie a un finanziamento di 143.500 euro. L'annuncio è arrivato dall'arciprete-parroco don Calogero Falcone, che ha condiviso la notizia con la comunità anche attraverso la pagina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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