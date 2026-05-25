Petralia Soprana oltre 140 mila euro per restaurare la guglia della chiesa di Loreto
Dopo 24 anni, la guglia sinistra della chiesa di Loreto a Petralia Soprana riceverà un finanziamento di 143 mila euro per il restauro. La somma sarà destinata ai lavori di conservazione e riparazione della struttura, in attesa da tempo di interventi di manutenzione. La decisione si basa su un progetto approvato dalle autorità competenti, che ha ottenuto i fondi necessari per eseguire le opere di restauro.
Dopo ventiquattro anni di attesa, la guglia sinistra della chiesa di Loreto a Petralia Soprana sarà restaurata grazie a un finanziamento di 143.500 euro. L'annuncio è arrivato dall'arciprete-parroco don Calogero Falcone, che ha condiviso la notizia con la comunità anche attraverso la pagina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Un piccolo teatro di montagna a Petralia Soprana, si rinnova la Sala polifunzionale del ComuneA Petralia Soprana è stata inaugurata la nuova dotazione tecnologica della Sala polifunzionale del Comune, situata nei locali dell’ex chiesa di...
Leggi anche: Povertà in aumento a Parma: 140 mila pasti erogati nel 2025, oltre 7 mila in più