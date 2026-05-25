Pescara Calcio è già scattato il toto allenatore

A pochi mesi dall'inizio della nuova stagione, il Pescara ha avviato le prime discussioni ufficiali sul cambio di allenatore. La società sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica, mentre si prepara a definire il programma sportivo per il campionato 2026-27. La squadra tornerà in Lega Pro dopo aver disputato una sola stagione in Serie B, con le decisioni sul nuovo staff tecnico attese nei prossimi mesi.

Solo a inizio giugno il Pescara varerà il programma sportivo per la stagione 2026-27, quella del ritorno in Lega Pro dopo un solo anno di B. Per tutto il mese di maggio, infatti, il presidente Daniele Sebastiani ha deciso di attendere eventuali sviluppi in seno alla società. Ma è chiaro che nel. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lucchese - Partito il toto-allenatore. Andreucci è scattato subito in pole positionIl proprietario della squadra ha programmato un incontro per discutere del futuro, concentrandosi sia sulla struttura sportiva sia sulla scelta...

Allenatore già squalificato segue la partita vestito da prete, poi tira un calcio a un avversario: fuori per altri quattro mesiDurante una partita, un allenatore già squalificato si è presentato vestito da prete e si è sistemato vicino alla recinzione, poiché non poteva...

Argomenti più discussi: Nel calcio come nella vita, la riflessione di un nostro lettore sulla retrocessione del Pescara; Insigne fa volare il Pescara, lo stop di Palermo e Monza e tutti i gol Streaming | DAZN IT; Turris Calcio Pescara, svelata la nuova guida tecnica; Legapro. Pescara e Pineto verso il Girone B, il Teramo spera.

La nostra U16 rimonta il Milan ai supplementari e conquista la semifinale playoff. Ad attenderla ora c’è la Juventus. #ForzaPescara x.com