Allenatore già squalificato segue la partita vestito da prete poi tira un calcio a un avversario | fuori per altri quattro mesi

Durante una partita, un allenatore già squalificato si è presentato vestito da prete e si è sistemato vicino alla recinzione, poiché non poteva sedersi in panchina. In seguito, ha tirato un calcio a un avversario, comportandosi in modo aggressivo. La sua condotta ha portato a una sanzione di altri quattro mesi di squalifica.

Lodi – Se non fosse tutto vero, verrebbe quasi da sorridere. Provate a immaginare: un tesserato responsabile della prima squadra si presenta al campo sportivo in veste sacerdotale e si sistema a ridosso della recinzione, perché dovendo scontare la squalifica in panchina non può andare. Fin qui sarebbe quasi normale, il finale della storia lo si legge nel comunicato numero 409 della Figc dopo le indagini della Procura Federale. Il riferimento è alla partita Asd Galgagnano-Asd Union Mulazzano, valida per il campionato di Terza Categoria (delegazione Lodi) disputatasi lo scorso 26 ottobre: “Matteo Ciceri, allenatore Uefa B (dell’Union... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allenatore già squalificato segue la partita vestito da prete, poi tira un calcio a un avversario: fuori per altri quattro mesi Articoli correlati Chiude l’arbitro nello spogliatoio dopo una partita U14, allenatore squalificato 7 mesi in ToscanaBrutto episodio in Toscana dopo una gara Under 14 tra Firenze Sud e Fiesole Calcio: l'allenatore chiude il direttore di gara nello spogliatoio. Altro che sky box e auricolari: in Puglia l’allenatore squalificato segue il match dal balcone di una casa | Domeniche BestialiCominciamo il nuovo anno con una bella proposta per la Lega Dilettanti: basta pause natalizie che poi non troviamo materiali per scrivere Domeniche... Approfondimenti e contenuti su Allenatore già squalificato segue la... Argomenti discussi: Squalificato dopo un anno l’allenatore è fuori di testa | 22 giorni out. Leggi tutto il numeroRoma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - Il caregiver sostituisce lo Stato per tantissimi aspetti. Sono figure che non avendo altri servizi a disposizione si devono occupare della persona a 360 gradi. A ... ilfattoquotidiano.it Sampdoria, Foti e Gregucci: dieci giornate di squalificaLa squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo. Per la Samp è l'ennesimo cambio in panchina dopo il primo ... rainews.it