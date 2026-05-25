Period poverty | una forma di disuguaglianza diffusa a livello globale
La povertà mestruale riguarda l’impossibilità di accedere a prodotti come assorbenti e antidolorifici necessari durante le mestruazioni. Questa condizione colpisce molte donne e ragazze in tutto il mondo, rendendo difficile gestire i sintomi e mantenere l’igiene. La mancanza di risorse adeguate può portare all’assenza scolastica o lavorativa e a problemi di salute. La questione è riconosciuta come una forma di disuguaglianza sociale e di genere.
Avere le mestruazioni costa. Costa in termini di assorbenti, antidolorifici, biancheria intima da sostituire e giornate di vita rallentate: per la maggior parte delle donne con un reddito stabile questa spesa si distribuisce su decenni e si mimetizza dentro il bilancio familiare ordinario, senza farsi notare troppo. Per una parte significativa della popolazione mondiale, però, quella stessa spesa diventa un ostacolo insormontabile, qualcosa che obbliga a scegliere tra un pacco di assorbenti e un pasto, tra la dignità del proprio corpo e la sopravvivenza quotidiana. Questa condizione ha un nome: si chiama period poverty – povertà mestruale – e descrive l’impossibilità di accedere a prodotti igienici adeguati, a strutture sanitarie decenti, a informazioni corrette sul proprio corpo. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
Why Simplicity Always Becomes a Trap
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