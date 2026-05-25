Period poverty | una forma di disuguaglianza diffusa a livello globale

Notizia in breve

La povertà mestruale riguarda l’impossibilità di accedere a prodotti come assorbenti e antidolorifici necessari durante le mestruazioni. Questa condizione colpisce molte donne e ragazze in tutto il mondo, rendendo difficile gestire i sintomi e mantenere l’igiene. La mancanza di risorse adeguate può portare all’assenza scolastica o lavorativa e a problemi di salute. La questione è riconosciuta come una forma di disuguaglianza sociale e di genere.