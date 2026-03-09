Natus amplia la disponibilità di una revisione dell' EEG eseguita al livello di un esperto attraverso il lancio globale dello strumento di analisi IA autoSCORE

Natus Medical ha annunciato il lancio globale di autoSCORE, uno strumento di analisi basato su intelligenza artificiale che permette di revisionare l’EEG con l’intervento di un esperto. Il nuovo sistema sarà disponibile per aumentare la precisione e l’efficienza delle analisi EEG, offrendo un supporto più rapido ai professionisti del settore. La società mira a migliorare le procedure di revisione attraverso questa tecnologia avanzata.

MIDDLETON, Wisconsin, 6 marzo 2026 PRNewswire -- Natus Medical Incorporated ha annunciato il lancio globale dello strumento di analisi autoSCORE™, ampliando la disponibilità del primo modello di IA in grado di fornire interpretazioni cliniche automatiche e complete dell'EEG, garantendo al contempo un livello di accuratezza pari a quello degli esperti medici. Con la sua introduzione sul mercato statunitense nell'agosto 2024 per gli studi EEG di routine, i team di assistenza neurologica statunitensi sono stati i primi a sperimentare i vantaggi di autoSCORE, che ha alleggerito il carico di lavoro delle risorse cliniche e del personale attraverso un modello di deep learning sviluppato in Norvegia da Holberg EEG, e addestrato su 30.