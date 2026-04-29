L’Organizzazione mondiale della sanità ha avviato una simulazione globale coinvolgendo ventisei Paesi, con la partecipazione di circa 600 esperti. L’esercitazione si basa su uno scenario ipotetico in cui un nuovo batterio si diffonde rapidamente in diverse parti del mondo, mettendo alla prova le capacità di risposta delle autorità sanitarie e dei sistemi di emergenza. L’obiettivo è analizzare come affrontare possibili minacce future legate a pandemie di origine batterica.

L’esercizio, durato due giorni tra il 22 e il 23 aprile scorsi, ha coinvolto 26 paesi e territori, oltre 600 esperti di emergenze sanitarie e più di 25 organizzazioni partner, chiamati a lavorare come se si trattasse di una crisi reale. Una pandemia simulata per testare il sistema Lo scenario immaginato è quello di un agente patogeno batterico capace di diffondersi su scala globale. A partire da questo presupposto, i paesi partecipanti hanno dovuto attivare le proprie strutture di emergenza, coordinare la risposta sanitaria e condividere informazioni in tempo reale, mettendo alla prova catene decisionali, capacità operative e flussi comunicativi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L’Oms simula una nuova pandemia con un batterio che si diffonde a livello globale. Ecco come viene messo alla prova il mondo sulla prossima emergenza sanitaria

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