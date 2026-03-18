A Firenze si è verificato un incendio su un terrazzo di un condominio, coinvolgendo il secondo piano di un edificio di tre piani. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di ieri in via Umbria, generando momenti di paura tra i residenti. Un coniglio è stato salvato dalle fiamme e messo in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

LIVORNO – Fiamme nel pomeriggio di ieri (17 febbraio) in via Umbria, per un incendio di una terrazza di un appartamento situato al secondo piano di un condominio composto da tre piani fuori terra. Sul posto i vigili del fuoco sono arrivati con una squadra, un’autoscala e una botte dalla sede centrale. Dalla terrazza fuoriuscivano le fiamme che hanno propagato l’incendio al terrazzo confinante dello stesso piano ed è rimasto danneggiata anche una parte della terrazza sottostante. I vigili del fuoco hanno estinto l’incendio prima che questo si propagasse alle parti interne degli appartamenti e messo in sicurezza un animale da compagnia un piccolo coniglio rimasto illeso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Paura a Firenze per l’incendio di un terrazzo in un condominio: salvato un coniglio

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