Due escursionisti sono stati recuperati oggi a Bellano dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, intervenuti con un elicottero e un verricello. Le persone si trovavano in una zona difficile da raggiungere, e l’operazione di soccorso è durata alcune ore. Nessuna altra persona coinvolta è rimasta ferita durante l’intervento.

Bellano (Lecco), 21 marzo 2026 – Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco in azione per il recupero di due persone disperse in una zona impervia a Bellano. L’allarme è scattato quando i due escursionisti, perdendo l'orientamento, sono rimasti bloccati in un’area caratterizzata da una fitta vegetazione e forti pendenze, che rendevano impossibile il rientro in autonomia. Bellano, il recupero degli escursionisti con elicottero e verricello Per garantire la massima tempestività, la macchina dei soccorsi si è attivata su due fronti. Via terra è intervenuta una squadra SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) del Comando di Lecco, specializzata nel movimento in ambienti ostili e manovre su corda e una squadra dal distaccamento di Bellano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bellano, escursionisti bloccati in una zona impervia: recuperati con elicottero e verricello

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