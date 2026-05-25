Perde l' equilibrio uscendo dall' acqua e cade sugli scogli | 66enne trasportata in ospedale

Notizia in breve

Una donna di 66 anni è caduta sugli scogli mentre usciva dall’acqua al Passetto. È stata soccorsa dai sanitari della Croce Gialla e trasportata in ospedale. L’incidente è avvenuto durante l’ora di pranzo. La donna ha perso l’equilibrio, scivolando sugli scogli. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora stata chiarita.