Perde l' equilibrio uscendo dall' acqua e cade sugli scogli | 66enne trasportata in ospedale
Una donna di 66 anni è caduta sugli scogli mentre usciva dall’acqua al Passetto. È stata soccorsa dai sanitari della Croce Gialla e trasportata in ospedale. L’incidente è avvenuto durante l’ora di pranzo. La donna ha perso l’equilibrio, scivolando sugli scogli. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora stata chiarita.
ANCONA – Intervento dei sanitari della Croce Gialla all'ora di pranzo al Passetto per soccorrere una 66enne caduta dopo essere uscita dall’acqua. Al momento di tornare in spiaggia dopo aver fatto il bagno, la donna ha perso l’equilibrio cadendo in mezzo agli scogli. Sul posto anche i vigili del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dumped by her toxic family, the real heiress flashes marries a CEO! Now they kneel in regret!
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