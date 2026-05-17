Passeggera cade dalla moto trasportata in ospedale in elicottero

Una passeggera è caduta da una moto di marca Ducati Street Fighter durante un incidente avvenuto in strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito la donna in ospedale a bordo di un elicottero. Le prime informazioni indicano che le sue condizioni sono state valutate come poco gravi, anche se l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. La dinamica dell’accaduto viene ancora verificata, e al momento non si conoscono le cause esatte della caduta.

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