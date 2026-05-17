Passeggera cade dalla moto trasportata in ospedale in elicottero
Una passeggera è caduta da una moto di marca Ducati Street Fighter durante un incidente avvenuto in strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito la donna in ospedale a bordo di un elicottero. Le prime informazioni indicano che le sue condizioni sono state valutate come poco gravi, anche se l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. La dinamica dell’accaduto viene ancora verificata, e al momento non si conoscono le cause esatte della caduta.
Alla fine si è risolto con conseguenze minime per una passeggera di una moto di Ducati Street Fighter, ma per come si sono svolti i fatti si può davvero parlare di una tragedia sfiorata. Ieri pomeriggio 16 maggio attorno alle 16 una coppia veneziana con G.B. di 53 anni alla guida e una donna D.B. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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