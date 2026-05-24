Un uomo di 59 anni è morto dopo essere scivolato e caduto in una cascata durante un’escursione in Alto Adige. L’incidente è avvenuto su un sentiero molto frequentato. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma non è stato possibile salvarlo. La vittima è stata trovata in prossimità della cascata, dove si era infortunata durante la discesa. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Imponente intervento dei soccorsi in Alto Adige, ma per il 59enne non c’è stato nulla da fare. Una mattinata all’aria aperta si è trasformata in tragedia in Alto Adige, dove un uomo ha perso la vita dopo una caduta lungo uno dei percorsi naturalistici più frequentati della zona. La vittima è Nicola Gottardo, 59 anni, residente a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo un sentiero nei pressi della Cascata di Barbiano, in Valle Isarco, quando avrebbe perso l’equilibrio precipitando nelle acque del torrente. L’allarme dopo l’avvistamento del corpo in acqua. L’emergenza è scattata poco prima di mezzogiorno. Alcune persone presenti nella zona avrebbero notato il corpo in acqua e richiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Scivola durante il sentiero e precipita nella cascata: morto un uomo di 59 anni a Barbiano, chi è la vittima

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