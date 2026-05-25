Perde la vita mentre fa manutenzione a una barca | vani i soccorsi a un 69enne

Un uomo di 69 anni è deceduto nel tardo pomeriggio mentre eseguiva lavori di manutenzione su una barca all’interno di un deposito. L’incidente è avvenuto in via San Nicola, a Lecce, presso il deposito di “La Folgore Trasporti”. I soccorsi sono stati chiamati sul posto, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

LECCE – Un 69enne di Lecce ha perso la vita nel tardo pomeriggio mentre stava facendo lavori di manutenzione a una imbarcazione all’interno del deposito di “La Folgore Trasporti”, in via San Nicola, a Lecce. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso di Marcello Colella - questo il nome della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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