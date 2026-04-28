Travolto da un Suv in corsa 69enne casertano perde la vita

Un uomo di 69 anni è morto dopo essere stato investito da un Suv in corsa mentre camminava a piedi lungo una strada di Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese. La vittima, originaria di Caserta e residente nella zona, è stata travolta dall’auto e non ce l’ha fatta. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi.

È stato investito e ucciso mentre si trovava a piedi lungo una strada di Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese, il 69enne Gaetano Martone, originario di Caserta e residente nella zona. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri.Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo sarebbe.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Tragedia sul lavoro a Calabritto: operaio perde la vita travolto da un alberoCalabritto (Av), nel corso della mattinata i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari della Stazione di Senerchia (Av), sono... Incidente mortale a Settimo Milanese, anziano di 88 anni perde la vita travolto da un camionUn uomo di 88 anni è stato travolto da un camion in via Edison a Settimo Milanese. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ettore Parisi muore dopo sei giorni di agonia, il pensionato era stato investito da un suv mentre attraversava la strada in piazza; ADOLESCENTE IN BICICLETTA TRAVOLTO DAL SUV A LATINA; Lodi, paura per un 18enne travolto in moto all’uscita da scuola in via Salvo D’Acquisto; Investito da un’auto pirata: giovane capriolo soccorso e portato in salvo. Dramma sfiorato a Latina: 14enne investito da un suv mentre è in bici, portato in ospedaleUn ragazzo di 14 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella tarda mattinata di ieri a Latina, fortunatamente ... latinapress.it Roma, studente di 13 anni travolto da un Suv davanti alla scuolaRoma, 30 marzo 2026 – Grave incidente stradale questa mattina a Roma: uno studente di 13 anni è stato travolto da un Suv mentre si trovava davanti alla sua scuola. È successo questa mattina in viale ... quotidiano.net Un tragico incidente ha scosso Casalotti: un 55enne è morto dopo cinque giorni di lotta in ospedale, vittima di un investimento mentre camminava sul marciapiede. La Smart che lo ha travolto era guidata da un 18enne, anch'esso gravemente ferito - facebook.com facebook Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei Tir: travolto da una vettura x.com