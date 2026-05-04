Un detenuto è deceduto a seguito di un malore durante la giornata odierna. Gli agenti, passando davanti alla sua cella nel corso di un controllo mattutino, hanno notato che era ancora a letto, situazione insolita rispetto alle consuete abitudini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Quando in tarda mattinata gli agenti sono passati davanti alla sua cella per un controllo, hanno trovato insolito che fosse ancora a letto. L’allarme è scattato quando l’uomo, 45 anni, è rimasto immobile senza rispondere alle chiamate dell’operatore di polizia penitenziaria. A quel punto, è apparso subito evidente che il detenuto era stato colto da un malore e che necessitava di un intervento sanitario urgente. L’arrivo del 118 e la corsa in ospedale non sono però bastati a salvare la vita dell’uomo, deceduto poco più tardi all’ospedale di Cona. La tragedia si è consumata sabato, tra le mura del carcere dell’Arginone. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe da ricondurre a cause naturali: al momento sembrerebbero infatti esclusi il gesto autolesionistico e il coinvolgimento di terzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore fatale per un detenuto. Scoperto dagli agenti, soccorsi vani

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