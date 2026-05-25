Perde il controllo dell'ultraleggero e precipita nelle campagne bresciane | morto il pilota Guido Barbi

Il 24 maggio, un ultraleggero è precipitato nelle campagne di Polpenazze sul Garda, in provincia di Brescia. Il pilota, un uomo di 58 anni, è stato trovato senza vita sul luogo dell’incidente. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno esaminando le cause dell’incidente.

Guido Barbi è morto il 24 maggio dopo essere precipitato con l'ultraleggero a Polpenazze sul Garda (Brescia). I carabinieri indagano sulle cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Perde il controllo dell’ultraleggero e si schianta: muore a 74 anni il bresciano Guido BarbiUn ultraleggero è precipitato al suolo, provocando la morte del pilota di 74 anni.

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