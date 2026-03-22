Vola con l'ultraleggero rimesso a nuovo ma il motore perde potenza e precipita in un campo | ferito il pilota

Un 71enne è precipitato con l'ultraleggero nelle campagne bresciane nel pomeriggio del 21 marzo. L'uomo aveva appena ristrutturato il velivolo, ma il motore avrebbe perso potenza facendolo cadere. Non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Calvisano, ultraleggero precipita in un campo: ferito il pilotaCalvisano (Brescia), 21 marzo 2026 – Paura a Calvisano, in provincia di di Brescia, dove un uomo è precipitato in un campo con il suo ultraleggero.

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IL COMO VOLA Il Como domina in casa e travolge il Pisa con un netto 5-0, salendo a quota 57 punti. La squadra consolida così il quarto posto e aumenta il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Ad aprire le marcature è Diao dopo appena 8 minuti. Il raddop facebook

Perrone! Vola il Como #ComoPisa 5-0 x.com