Un’auto ha perso il controllo e si è infilzata sul guardrail lungo una statale. L’incidente ha causato danni significativi alla vettura, che è rimasta quasi divisa in due dal guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei conducenti. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Arezzo, 25 maggio 2026 – Un incidente stradale pauroso, con il guardrail che ha quasi diviso in due l’auto come una lama che affonda nel burro. E’ successo pochi minuti prima delle 15 di lunedì 25 maggio sulla strada statale 73 Senese-Aretina (la E78) nel tratto che insiste sul comune di Arezzo. L’incidente. L’auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro il guardrail: una lama che ha spaccato in due il muso del veicolo. Poteva finire in tragedia, invece per fortuna non ci sono vittime. C’è un ferito, in condizioni serie, ma nessun morto. E, vista la foto dell’incidente, sembra davvero un miracolo. Questione di centimetri e saremmo qui a raccontare una storia diversa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perde il controllo dell’auto e si infilza sul guardrail, pauroso incidente sulla statale

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