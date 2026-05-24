Stefano De Martino è stato avvistato tra il pubblico del MI AMI, evento musicale a Milano. Durante il festival sono stati presentati alcuni nuovi talenti emergenti, anche se non sono stati ancora annunciati i nomi. L’ipotesi che De Martino possa partecipare a Sanremo 2027 è stata avanzata, ma non confermata ufficialmente. La presenza del ballerino e conduttore ha attirato l’attenzione, mentre il festival si è concentrato sulle esibizioni dei giovani artisti.

? Punti chiave Perché Stefano De Martino si trova tra il pubblico del MI AMI?. Chi sono i nuovi talenti scoperti durante il festival milanese?. Come influenzerà la musica indie la conduzione di Sanremo 2027?. Quali artisti emergenti potrebbero scalare i palchi del mainstream?.? In Breve Venerdì 22 l'idroscalo di Milano ha ospitato La Nina e Tutti Fenomeni.. Sabato si sono esibiti sul palco We road Lucia e Rosita Brucoli.. Marco Castello e Venerus hanno suonato sul palco Ing durante la serata.. Fausto Lama ha debuttato come solista dopo il progetto California.. Al parco dell’idroscalo di Milano, la seconda giornata del ventesimo MI AMI ha la presenza di Stefano De Martino tra il pubblico, un dettaglio che alimenta le ipotesi su una sua possibile missione di scouting per la conduzione del Festival di Sanremo 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MI AMI, Stefano De Martino tra il pubblico: ipotesi Sanremo 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stefano De Martino al Mi Ami: a caccia di talenti per il prossimo Sanremo?Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 ha iniziato il suo lavoro con la consegna del palco dell’Ariston qualche mese fa.

Al festival MI AMI compare Stefano De Martino: chi avrà ‘puntato’ per il prossimo Sanremo? Il nostro racconto della serata di sabatoNel pomeriggio di sabato, il festival MI AMI si è aperto alle 16 al parco dell’idroscalo, con un’aria tranquilla e temperature calde ma sopportabili.

Temi più discussi: Stefano De Martino al Mi Ami: a caccia di talenti per il prossimo Sanremo?; Sanremo 2027, De Martino a caccia di nuove star al Mi Ami Festival: chi sono i cantanti che porterà all’Ariston; Samurai Jay: Mia mamma è tutto. È dolce e brutale. Una volta ero giù e mi disse ‘se vuoi cantare caccia le pal*e, hai il fuoco’. Ossessione è amata anche dai neonati, a me non ha (ancora) stufato; Elodie a Sanremo 2027, il retroscena sul Festival con Stefano De Martino: parla la cantante.

Stefano De Martino al Mi Ami: a caccia di talenti per il prossimo #Sanremo2027 ? | Vanity Fair Italia x.com

Al festival MI AMI compare Stefano De Martino: chi avrà ‘puntato’ per il prossimo Sanremo? Il nostro racconto della serata di sabatoIl festival ideato da Carlo Pastore e Stefano Bottura ha festeggiato il ventennale con una line-up tra emergenti e conferme della musica italiana. Si chiude stamattina con il dj set e il live di Cosmo ... ilfattoquotidiano.it

Stefano De Martino al Mi Ami: a caccia di talenti per il prossimo Sanremo?Il lavoro del conduttore e direttore artistico del Festival 2027 è cominciato con il passaggio di consegne sul palco dell'Ariston qualche mese fa. Da allora per Stefano De Martino ogni momento è utile ... vanityfair.it