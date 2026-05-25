Perché statalizzare l’intelligenza artificiale Non è un’eresia

Il punto centrale riguarda chi avrà il controllo sulle intelligenze artificiali. La discussione si concentra sulla proprietà e gestione di queste tecnologie, non sulla capacità delle macchine di pensare. Si evidenzia che il problema non è la macchina stessa, ma chi deciderà come e per quale scopo venga usata. La questione legale e di governance riguarda quindi la proprietà delle intelligenze artificiali, non le loro funzioni o capacità.

di Giuseppe Pignataro* Il problema non è che la macchina pensi. Il problema è chi possiede la macchina che penserà al posto nostro. L’intelligenza artificiale non è un elettrodomestico evoluto: è una nuova forma di comando. Decide tempi, prezzi, diagnosi, testi, codici, selezioni, carriere. Non sostituisce solo mansioni: ridisegna la gerarchia tra chi ordina e chi obbedisce. La tecnica, quando diventa infrastruttura della vita, non è mai neutrale: ha il volto del suo proprietario. Per anni ci hanno ripetuto la favola: ogni rivoluzione tecnologica distrugge vecchi lavori e ne crea nuovi. Vero, ma è una verità mutilata. Anche la rivoluzione industriale creò ricchezza; prima però produsse città infernali, salari compressi, corpi consumati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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