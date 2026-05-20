Perché Leone XIV ha così a cuore l’Intelligenza artificiale

Il prossimo 25 maggio sarà pubblicata la prima enciclica di Leone XIV, un documento che si concentra sull’intelligenza artificiale. La scelta di dedicare un testo ufficiale a questo argomento rappresenta un passo importante, considerando che si tratta di un tema di crescente attualità e impatto in vari settori. La pubblicazione si inserisce in un momento in cui le tecnologie digitali stanno modificando profondamente il modo di vivere e lavorare, suscitando attenzione anche tra le istituzioni religiose.

Il prossimo 25 maggio sarà pubblicata la prima enciclica di Leone XIV e, come noto, il tema al centro del documento è l’ intelligenza artificiale. O, meglio, la «custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale». Sì, perché Prevost non intende solo fare il punto sui rischi e le possibilità offerte dall’IA ma, considerato che siamo già entrati in una nuova fase della rivoluzione tecnologica, riflettere sulla condizione umana all’interno di quello che Papa Francesco aveva definito un cambiamento d’epoca. Il documento si annuncia di grande importanza anche perché a presentarlo, fra gli altri, ci sarà lo stesso pontefice, cosa mai avvenuta per un’enciclica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Papa Leone e la Rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale

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