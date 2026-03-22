Marco Di Maio | La cultura? Un raro caso di unità Questo spirito deve anzi restare

Marco Di Maio ha dichiarato che la cultura rappresenta un raro esempio di unità tra le comunità locali e ha sottolineato come questo spirito debba essere mantenuto. Ha suggerito che Forlì e il suo comprensorio potrebbero candidarsi a capitale italiana della cultura, anche se non ha precisato se questa candidatura sia già in programma o meno. La sua proposta si basa sulla percezione di un forte senso di coesione culturale nella zona.

"Forlì e il suo comprensorio dovrebbero candidarsi a capitale italiana della cultura. Non so se riusciremmo a vincere, ma certamente sarebbe uno sforzo ben speso perché la candidatura impone un progetto unitario: una sorta di piano strategico, sulla cultura e non solo, per la città e il territorio di domani. Abbiamo le mostre, il Campus, la storia del Novecento, un parco naturale tutelato anche dall’Unesco e prodotti eno-gastronomici di qualità. Dobbiamo provarci". Sembrano parole recenti, invece sono tratte dall’archivio del Carlino: la primissima proposta è del giugno 2018. Marco Di Maio, se lo ricorda? "Sì. Pensavo a Pistoia, che era stata capitale nel 2017, la prima vera nomina dopo l’edizione del 2016 che fu condivisa tra varie città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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