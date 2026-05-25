La community di Clash in Italy è al centro di polemiche tra gli utenti. Alcuni partecipanti criticano comportamenti e atteggiamenti all’interno del gruppo, ritenendoli responsabili di tensioni e divisioni. La discussione si concentra su modalità di interazione e gestione del gruppo, con opinioni contrastanti tra chi chiede maggiore controllo e chi difende la libertà di espressione. La questione rimane aperta, senza che siano state prese decisioni ufficiali o adottate misure concrete.

Amici ed amiche di Zonawrestling.net, un saluto a tutti dal vostro Dario Rondanini, di nuovo qui per un nuovo appuntamento settimanale. Come probabilmente il titolo vi avrà suggerito, per l’appuntamento di oggi vorrei parlare del tanto desiderato PLE in Italia, Clash in Italy. A differenza magari di altri colleghi nel wrestling web, non mi vorrei soffermare sulla costruzione o sulla card, che comunque è probabile che vengano toccate fugacemente nel corso del pezzo. Quello di cui vorrei parlare è un diffuso atteggiamento che mi è capitato di notare in diversi momenti lungo il percorso di avvicinamento all’evento, da parte di tante persone nella community italiana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Perchè la community è il problema di Clash in Italy

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Stolen Rituals How Pagan Rome Shaped the Modern Church | History Podcast

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