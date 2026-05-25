Pechino sperava di usare il tentativo dell’ex presidente degli Stati Uniti di migliorare i rapporti con la Cina per isolare il Giappone. La strategia prevedeva di sfruttare questa volontà americana per indebolire l’alleanza tra il Giappone e gli Stati Uniti, rendendo il Paese asiatico più vulnerabile nelle dinamiche di confronto tra Washington e Pechino.

Pechino pensava di poter sfruttare il desiderio di Donald Trump di stabilizzare i rapporti con la Cina per isolare progressivamente il Giappone. Il risultato, almeno per ora, sembra opposto: Tokyo accelera sulla sicurezza, rafforza le partnership regionali e guarda con crescente preoccupazione sia alla pressione cinese sia all’ambiguità strategica americana. Secondo un articolo informato dal Financial Times, durante il summit di Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping della scorsa settimana il momento più teso non avrebbe riguardato Taiwan, i dazi o il commercio, ma il Giappone. Xi avrebbe lanciato una dura invettiva contro la premier giapponese, Sanae Takaichi, accusando Tokyo di “rimilitarizzazione” e criticando l’aumento della spesa per la Difesa giapponese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché il Giappone è diventato il punto più sensibile del nuovo confronto Usa-Cina

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