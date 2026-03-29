Chi soffre di mal di schiena è più sensibile ai rumori | il nuovo studio dell'Università del Colorado
Una recente ricerca condotta dall'Università del Colorado Anschutz ha rilevato che le persone con dolore cronico alla schiena mostrano una maggiore sensibilità ai suoni rispetto a chi non soffre di questa condizione. Lo studio ha analizzato il comportamento uditivo di soggetti affetti da mal di schiena e di soggetti sani, evidenziando differenze di risposta agli stimoli acustici.
Una nuova ricerca dell'Università del Colorado Anschutz ha osservato come le persone con dolore cronico alla schiena abbiano in media un'ipersensibilità ai suoni. Secondo i ricercatori questo collegamento dimostra il possibile ruolo della percezione dei sensi nel dolore cronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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