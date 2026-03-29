Chi soffre di mal di schiena è più sensibile ai rumori | il nuovo studio dell'Università del Colorado

Una recente ricerca condotta dall'Università del Colorado Anschutz ha rilevato che le persone con dolore cronico alla schiena mostrano una maggiore sensibilità ai suoni rispetto a chi non soffre di questa condizione. Lo studio ha analizzato il comportamento uditivo di soggetti affetti da mal di schiena e di soggetti sani, evidenziando differenze di risposta agli stimoli acustici.