Perché i missili russi Oreshnik sono un messaggio della Russia

La Russia ha lanciato tre missili Oreshnik contro l’Ucraina, l’ultimo colpo nel fine settimana. Questi missili sono noti per la loro elevata velocità e capacità di penetrazione. La frequenza dei lanci indica un’intensificazione delle operazioni militari. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze immediate degli attacchi. Le autorità ucraine non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo ai danni o alle perdite.

Li ha lanciati tre volte contro l'Ucraina, l'ultima nel fine settimana: sono molto veloci e distruttivi, ma non è quello il punto Nel fine settimana la Russia ha fatto un pesante bombardamento contro l’Ucraina: ha usato 600 droni e 90 missili, ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite oltre 50. Nell’attacco la Russia ha usato anche un missile Oreshnik, un missile balistico a raggio intermedio particolarmente distruttivo: è la terza volta dall’inizio della guerra (quindi dal 2022) che succede, e tutte e tre le volte la Russia lo ha fatto per inviare un messaggio all’Ucraina e ai suoi alleati in Occidente. Oreshnik in russo significa “nocciolo”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Mosca ha schierato missili nucleari ipersonici Oreshnik in Bielorussia

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