Nella giornata di oggi, la Russia ha lanciato circa 90 missili contro Kyiv, colpendo anche civili e infrastrutture. Tra gli obiettivi colpiti ci sono stati gli impianti idrici della città. Contestualmente, sono stati segnalati attacchi con il nuovo missile Oreshnik, che avrebbe superato le difese aeree. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di superamento delle difese o sulle eventuali conseguenze precise sugli impianti idrici.

? Domande chiave Come può il nuovo missile Oreshnik superare le difese aeree?. Quali sono le conseguenze dell'attacco agli impianti idrici di Kyiv?. Perché Mosca ha scelto di colpire mercati e scuole civili?. Cosa comporta l'uso di armi ipersoniche per la sopravvivenza urbana?.? In Breve Attacco notturno 24 maggio 2026 con 600 droni e 36 missili balistici.. Tre missili hanno colpito un impianto idrico e un mercato a Kyiv.. Nuovo missile Oreshnik impiegato contro la zona di Bila Tserkva.. Danni documentati a diverse scuole pubbliche e numerosi edifici residenziali.. Durante la notte tra sabato e domenica 24 maggio 2026, un massiccio attacco russo ha colpito l’Ucraina con l’impiego di 90 missili di vario tipo, tra cui 36 ordigni balistici e il nuovo missile ipersonico a medio raggio Oreshnik, dotato di capacità nucleare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Russia: 90 missili e il nuovo Oreshnik colpiscono Kyiv e i civili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Russia has deployed its Oreshnik missile system in Belarus

Notizie e thread social correlati

La Russia sgancia i missili Oreshnik su Kiev "per rappresaglia": è il punto di non ritornoLa Russia ha lanciato un missile a medio raggio Oreshnik su Kiev, affermando che si tratta di una rappresaglia.

Kiev sotto assalto: 700 droni e il nuovo missile Oreshnik colpisconoUn nuovo missile chiamato Oreshnik ha colpito obiettivi nella capitale, provocando decine di esplosioni simultanee.

Temi più discussi: Non riusciranno a dividerci, la propaganda russa ora teme i raid ucraini; Trump frena sui missili a lungo raggio in Germania: l’Europa senza deterrente contro la Russia; Massiccio attacco russo su Kiev: almeno 4 morti e decine di feriti. Colpiti 40 punti della capitale; Il raid dei droni ucraini sul quartier generale russo a Kherson: Ci sono decine di vittime.

#kyiv sottoterra nella notte della super missile #Russia Oreshnik: 600 droni e 90 missili. Colpite case, metro, infrastrutture. La corsa nei rifugi ha evitato la carneficina. Bersagliato il distretto governativo @nelloscavo inviato a #Kyiv @Avvenire_Nei x.com

Kiev, attacco di missili balistici russi nella notte: le immagini delle esplosioniLa Russia ha colpito la capitale ucraina Kiev con una massiccia ondata di missili e droni che hanno danneggiato edifici residenziali, uffici e scuole, uccidendo almeno una persona e ferendone 21, seco ... lastampa.it

Ucriaina, durissima rappresagna della Russia: almeno 4 morti e 60 feriti. Lanciato anche missile OreshnikAlmeno quattro morti e 60 feriti nell'attacco sferrato nella notte dalla Russia contro l'Ucraina con 90 missili e più di 700 droni. Il raid, in risposta all’attacco condotto dall'Ucraina contro Starob ... adnkronos.com

La Russia colpisce Kyiv con droni e missili balistici, uccidendo 1 persona e ferendone 33 reddit