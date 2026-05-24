La Russia ha lanciato un missile a medio raggio Oreshnik su Kiev, affermando che si tratta di una rappresaglia. L'attacco si è verificato nel pomeriggio, causando danni e blackout in alcune zone della capitale. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali vittime o danni precisi. L'attacco rappresenta un'escalation nel conflitto in Ucraina, secondo le dichiarazioni ufficiali russe.

Punto di non ritorno nella guerra in Ucraina: la Russia ha preso di mira il paese con un missile a medio raggio Oreshnik. A comunicarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ora sappiamo che almeno 83 persone sono rimaste ferite dall'inizio della giornata", ha dichiarato il leader ucraino dopo i massicci attacchi russi della notte. "L'attacco è stato brutale, con numerosi missili balistici e 600 droni. Purtroppo non è stato possibile abbattere tutti i missili balistici. La maggior parte degli attacchi ha colpito Kiev", ha affermato Zelensky. Il presidente ucraino ha aggiunto che i missili russi hanno preso di mira un'infrastruttura idrica, incendiato un mercato e colpito delle scuole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Russia sgancia i missili Oreshnik su Kiev "per rappresaglia": è il punto di non ritorno

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Ucraina, la Russia lancia il missile balistico ipersonico Oreshnik su Leopoli

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