Perché Enzo Ricci ha donato in vita 400 milioni al nipote Alessandro | la mossa dell'usufrutto vitalizio

Enzo Ricci ha trasferito al nipote la nuda proprietà di un patrimonio stimato a 400 milioni di euro durante la sua vita, senza attendere un testamento. Il patrimonio include liquidità e immobili, tra cui alcuni in via Montenapoleone. La donazione è avvenuta tramite un usufrutto vitalizio, che permette al donatore di mantenere l’uso dei beni fino alla fine della vita. Ricci, fondatore di Tre Marie, ha deciso di cedere l’intera proprietà al nipote, che già ricopriva il ruolo di amministratore della holding di famiglia.

Il fondatore di Tre Marie, Enzo Ricci, cede al nipote Alessandro, già amministratore della holding di famiglia, la nuda proprietà di un impero da 400 milioni senza aspettare il testamento: un patrimonio tra liquidità e palazzi in via Montenapoleone. La strategica mossa giuridica garantisce l'usufrutto allo zio 91enne e il futuro dell'azienda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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