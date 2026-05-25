Un imprenditore di 91 anni, fondatore di un noto marchio di dolciumi, ha trasferito il suo patrimonio di circa 400 milioni di euro al nipote, senza attendere un testamento. L’uomo mantiene l’usufrutto sui beni. La notizia ha suscitato grande attenzione online, diventando uno dei temi più cercati sui motori di ricerca. La decisione è stata comunicata tramite un articolo pubblicato dal quotidiano.

È ancora in vita ma lascia un patrimonio di 400 milioni di euro al nipote. È entrata di prepotenza nei trend di Google la notizia pubblicata dal Corriere sul noto fondatore dello storico marchio di dolciumi Tre Marie. Il 91enne Enzo Ricci ha infatti deciso di lasciare al nipote l’intero patrimonio di famiglia senza attendere il testamento e classiche, possibili, successive beghe testamentarie. A beneficiare di un patrimonio dal valore complessivo di oltre 400 milioni di euro sarà l’unico nipote il 52enne Alessandro Ricc i. Al rampollo verrà ceduta “la nuda proprietà delle quote societarie”, anche se l’anziano zio ne manterrà per sé l’usufrutt o. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enzo Ricci, il fondatore delle Tre Marie lascia il suo patrimonio da 400 milioni al nipote senza aspettare il testamento: l’imprenditore 91enne tiene per se l’usufrutto

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Il patron di Tre Marie lascia (da vivo) un patrimonio da 400 milioni

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Lo zio lascia 400 milioni al nipote tra palazzi, quote e case: la donazione di Enzo Ricci, fondatore delle Tre MarieUn uomo ha donato al nipote un patrimonio superiore ai 400 milioni di euro, composto da immobili, quote e investimenti.

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A 91 anni Enzo Ricci ha scelto di non aspettare il testamento. Lo storico fondatore del marchio dolciario Tre Marie ha deciso di trasferire in vita l’intero patrimonio di famiglia shorturl.at/u6dtI x.com

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