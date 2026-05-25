Un articolo di GQ Italia suggerisce il canottaggio come attività utile per mantenersi in forma. La pubblicazione evidenzia i benefici fisici di questo sport e la sua possibilità di essere praticato a livello amatoriale. Non vengono forniti dati specifici o studi a supporto, ma si sottolinea come il canottaggio possa coinvolgere diversi gruppi muscolari. La discussione si concentra sull’aspetto pratico e sulla versatilità dell’attività senza approfondimenti tecnici o analisi scientifiche.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Canottaggio: uno sport completo, elegante, efficace e quasi totalmente ignorato dalla cultura fitness contemporanea. Per molti è uno sport che compare solo durante le Olimpiadi, confuso con la canoa o percepito come qualcosa di elitario, buono solo per i college inglesi e americani. Insomma, non è cool per l'estetica contemporanea. Eppure il canottaggio non ha bisogno di reinventarsi in versione HIIT, non cerca validazione su TikTok e non ha lanciato una app per misurare i progressi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché dovresti prendere in considerazione il canottaggio per mantenerti in forma

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