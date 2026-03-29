Funivia in Valbisagno | perché il tram non è stato preso in considerazione

Il Comune di Genova ha presentato il progetto di una cabinovia nella Valbisagno, chiamata comunemente funivia, dopo che uno studio commissionato dal Politecnico di Milano ha escluso l’opzione del tram. Il professore Pierluigi Coppola, esperto di pianificazione dei trasporti, ha elaborato un’alternativa allo skymetro, che era stato bocciato. La decisione di non considerare il tram è stata presa in questa fase del progetto.

Lo studio del Politecnico di Milano ha analizzato anche la tramvia proposta da tempo anche dai comitati, ecco perché l'opzione è stata esclusa Il Comune di Genova ha presentato il progetto della cabinovia della Valbisagno, chiamata funivia dal professore ordinario di pianificazione dei trasporti del Politecnico di Milano Pierluigi Coppola, a cui era stato commissionato lo studio per trovare un'alternativa allo skymetro, bocciato dalla lista Salis. A questo link tutti i dettagli del progetto, ma focalizziamoci su una delle alternative che da tempo tornano ciclicamente nel dibattito pubblico, parliamo del tram, una delle alternative proposte dai comitati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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