Per un pugno di libri…Next Generation | la grande finale tra libri scuola e comunità
Il 26 maggio alle 16, nella Biblioteca del Vicolo nel centro storico di Brindisi, si terrà la finale del progetto “Per un pugno di libri…Next Generation”. La manifestazione coinvolge libri, scuola e comunità, e si svolge in un luogo storico della città.
BRINDISI - Sarà la Biblioteca del Vicolo, nel cuore del centro storico di Brindisi, a ospitare martedì 26 maggio alle ore 16.30 la finale di “Per un pugno di libri.Next Generation” e “Per un pugno di libri Kids”, il progetto dedicato alla lettura promosso dalla Scuola secondaria di Primo grado. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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