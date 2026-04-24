A Bisceglie si svolgono dal 24 al 25 aprile eventi dedicati alla Liberazione, organizzati da Arci e Anpi. La manifestazione comprende proiezioni cinematografiche, incontri con letture e un corteo che coinvolge la comunità locale. Le attività hanno l’obiettivo di collegare la memoria storica della Liberazione alle battaglie contemporanee contro il neocolonialismo. La celebrazione si inserisce nel calendario delle iniziative annuali dedicate a questa ricorrenza.

? Cosa sapere Arci e Anpi organizzano cinema, letture e corteo a Bisceglie dal 24 al 25 aprile.. Le iniziative collegano la memoria della Liberazione alle attuali lotte contro il neocolonialismo.. Il circolo Arci Oltre i Confini di Bisceglie e la sezione Anpi Michele D’Addato hanno definito il calendario delle attività per celebrare l’anniversario della Liberazione, con appuntamenti che inizieranno questo venerdì 24 aprile alle ore 19 presso la sede di via San Lorenzo, 23. Immaginate la scena: siamo a metà settimana, l’aria di Bisceglie si scalda e nelle strade del centro già si sente il fermento per le ricorrenze che stanno per arrivare. Non è solo una questione di date sul calendario, ma di un impegno che parte dalle basi, dai luoghi dove ci si incontra per discutere e riflettere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie celebra la Liberazione: tra cinema, libri e il grande corteo

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