Lionel Messi è messo in ombra mentre Luis Suárez è al centro della scena nella vittoria dell’Inter Miami in casa del Real Salt Lake

Nella partita tra Real Salt Lake e Inter Miami, Luis Suárez ha segnato un gol e ha contribuito alla vittoria della sua squadra, che si è conclusa con un risultato di 2-0. Rodrigo De Paul ha realizzato un altro gol, portando l’Inter Miami alla sua seconda vittoria esterna in meno di una settimana. Lionel Messi, invece, è stato meno in evidenza durante l’incontro, rimanendo in ombra rispetto ai compagni di squadra.

2026-04-23 10:29:00 Breaking news: Rodrigo De Paul e Luis Suárez hanno segnato gol straordinari mentre l’Inter Miami si è assicurata la seconda vittoria esterna in cinque giorni con un trionfo per 2-0 in casa del Real Salt Lake ieri sera. De Paul ha segnato il primo gol a otto minuti dalla fine e Suarez è tornato indietro negli anni con un brillante tiro al volo un minuto dopo mentre Miami continuava a prosperare sotto la guida dell’allenatore ad interim Guillermo Hoyos. Hoyos ha vinto la sua prima partita in carica dopo la partenza di Javier Mascherano ai Colorado Rapids sabato e la vittoria nello Utah ha visto la sua squadra salire al secondo posto nella Eastern Conference, un punto dietro al Nashville SC che aveva giocato una partita in più.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Lionel Messi da Luis Suarez na shan suka, wasu kuma na yabon su bayan da suka ki taimakwa ar jaridar nan dake hira dasu a lokacin da Mic dinta ya fadi, suka bari ta tsuguna da kyar ta dauka duk da kayanta sun matse a takure take, hasali ma Messi dariy - facebook.com facebook

Lamine Yamal Lionel Messi x.com