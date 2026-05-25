Il club lombardo sta preparando la rosa per la Champions League, valutando l’inserimento di giocatori italiani ed esperti. La strategia riguarda il rispetto delle regole Uefa e le esigenze tecniche della squadra. La lista dei giocatori include elementi con esperienza internazionale e italiani, necessari per affrontare la competizione. La società sta lavorando per completare la rosa entro i tempi stabiliti, tenendo conto delle normative vigenti e delle possibilità di mercato.

Nemmeno il tempo di festeggiare che il Como è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima Champions League. Nella giornata di oggi è in programma una riunione tecnica dei vertici biancoblù per fare il punto di mercato. Già ieri Fabregas nel post partita aveva lasciato intendere che per la competizione più impegnativa serve gente di esperienza, la squadra è molto giovane, la maggior parte dei titolari è under 23. "Amo lavorare con i giovani - ha detto Cesc ieri a Cremona - ma forse con la Champions servirà qualche giocatore più esperto, di età intermedia". Un’altra impronta per i futuri movimenti del club è quella di puntare almeno su due o tre profili italiani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Per la Champions servono giocatori esperti e italiani: ecco la lista di Fabregas

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