Il Como in Champions League per la prima volta nella storia. Il 24 maggio 2026 rimarrà per sempre una data indimenticabile per i tifosi del Como, con la vittoria esterna di Cremona che ha consegnato alla squadra lariana la sua prima storica qualificazione alla massima competizione europea. Dalla serie D alla Champions: il nodo stadio e il mercato. Un traguardo straordinario per una società che solo nel 2019 giocava in Serie D, e che l’anno prossimo potrebbe sfidare squadre come Real Madrid, Barcellona, Arsenal o Paris Saint Germain. Ma per il ds Carlalberto Ludi e l’allenatore Cèsc Fabregas, dopo la festa, è già tempo di bilanci e di rilanci, verso una stagione 2026-27 che si annuncia per forza di cose come la più importante della storia ultracentenaria del club. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Como in Champions per la prima volta, Fabregas cerca italiani ed esperienza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Como Went From Serie D To Champions League In 7 Years.. The CRAZY Rise Of Cesc Fabregas

Notizie e thread social correlati

Fabregas potrebbe non allenare più in Serie A dopo l’esperienza con il Como.Cesc Fabregas potrebbe non proseguire la carriera di allenatore in Serie A dopo aver guidato il Como.

Udinese-Como 0-0, Fabregas rallenta la corsa ChampionsNel match della 31ª giornata di Serie A, Udinese e Como si sono affrontate senza reti, terminando 0-0.

Temi più discussi: Corsa Champions: tutte le combinazioni per Milan, Roma, Como e Juve. Cosa cambia con la classifica avulsa; Como in Champions League, notte di festa in riva al Lago; Perché il Como rischia una stangata in Europa: regole UEFA severe anche per i troppi stranieri; Il Como era già in Champions senza aspettare il finale di Torino-Juventus e (gli eventuali) pari punti: perchè i bianconeri subito in Europa League.

Nella stagione 2018/19 il Como giocava in Serie D: sette anni dopo si è qualificato per la prima volta nella sua storia in Champions League. Lo ha fatto grazie a una società ricca, a una squadra giovane e arrembante, e al suo allenatore Fàbregas x.com

Roma e Como sono in Champions League. Europa League per Juventus e Milan la prossima stagione. reddit

Il Como va in Champions ma non rispetta ancora le regole UEFA: cosa rischia se non si adeguaIl Como è in Champions League e il merito di questa impresa è della società, capace di investire tantissimo nell'ultimo mercato estivo prima di questa stagione, ma anche del suo allenatore, Cesc Fabre ... fanpage.it

Como in Champions League: Fàbregas firma il miracolo, fuori Milan e JuventusÈ arrivata senza essere notata e ha sparigliato le carte. Fuori le grandi, Milan e Juventus, dentro il Como: la squadra lariana giocherà in Champions League. Promossa due anni fa in Serie A, quest'ann ... tg.la7.it