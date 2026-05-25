Como in Champions per la prima volta Fabregas cerca italiani ed esperienza

Da lapresse.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Como si qualifica per la prima volta in Champions League, grazie a una vittoria in trasferta contro Cremona il 24 maggio 2026. La squadra conquista l'accesso alla massima competizione europea, segnando una data storica. Cesc Fábregas, nuovo acquisto, cerca di portare esperienza e italiani in rosa. La vittoria esterna permette al Como di ottenere il biglietto per la competizione continentale, un risultato che i tifosi aspettavano da anni.

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Il Como in Champions League per la prima volta nella storia. Il 24 maggio 2026 rimarrà per sempre una data indimenticabile per i tifosi del  Como, con la vittoria esterna di Cremona che ha consegnato alla squadra lariana la sua prima storica qualificazione alla massima competizione europea. Dalla serie D alla Champions: il nodo stadio e il mercato. Un traguardo straordinario per una società che solo nel 2019 giocava in Serie D, e che l’anno prossimo potrebbe sfidare squadre come Real Madrid, Barcellona, Arsenal o Paris Saint Germain. Ma per il ds Carlalberto Ludi e l’allenatore Cèsc Fabregas, dopo la festa, è già tempo di bilanci e di rilanci, verso una stagione 2026-27 che si annuncia per forza di cose come la più importante della storia ultracentenaria del club. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Como Went From Serie D To Champions League In 7 Years.. The CRAZY Rise Of Cesc Fabregas

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