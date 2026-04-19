Il Como prosegue la sua corsa verso la qualificazione europea, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Se riuscirà a ottenere il passaggio, il regolamento Uefa richiederà alla squadra di Fabregas di inserire un certo numero di giocatori italiani nelle liste ufficiali. Sono state avanzate cinque ipotesi di calciatori italiani che potrebbero essere presi in considerazione per rafforzare la rosa e rispettare le normative federali.

Continua la rincorsa del Como per un posto in Europa. In caso di qualificazione il regolamento Uefa, di fatto, imporrebbe alla squadra di Fabregas di investire sul mercato italiano per questioni legate alle liste: ecco cinque possibili azzurri che potrebbero trovare spazio in riva al lago.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, in caso di Europa servono italiani: cinque idee suggestive per Fabregas

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