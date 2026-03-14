Kaia Gerber Odessa A' zion e la nuova generazione di Hollywood festeggiano al Vanity Fair' s Vanities Party

Kaia Gerber, Odessa A'zion e altre giovani attrici di Hollywood hanno preso parte al Vanity Fair's Vanities Party, tenutosi al Bar Marmont. L’evento è stato organizzato da una rivista di moda e intrattenimento e ha visto la partecipazione di diverse nuove stelle emergenti del cinema e della moda. La serata ha riunito talenti emergenti e influencer in un ambiente dedicato allo spettacolo e alla moda.

La nuova generazione di Hollywood si è presentata al gran completo mercoledì sera al Vanities Party di Vanity Fair, che celebra le stelle nascenti dell’industria e la vertiginosa serie di successi ottenuti nell’ultimo anno. E possiamo dirlo senza esitazioni: il futuro appare luminoso. La protagonista di Marty Supreme, Odessa A’zion, ha dato il via a una intensa settimana degli Oscar 2026 co-conducendo la serata al Bar Marmont. Al suo arrivo, A’zion ha distribuito caldi abbracci a tutti gli invitati che le si avvicinavano per salutarla. Promuovere un film di così alto profilo – mentre si trova anche nel cast della chiacchieratissima comedy HBO di Rachel Sennott, I Love LA – è stato per l’attrice tanto gratificante quanto, a tratti, fonte di una certa tensione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kaia Gerber, Odessa A'zion e la nuova generazione di Hollywood festeggiano al Vanity Fair's Vanities Party Articoli correlati A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Come guardare il livestream del Vanity Fair Oscar Party 2026I fenomeni virali di internet Quenlin Blackwell, Jake Shane e Brittany Broski saranno i conduttori del livestream dal red carpet della festa degli... Una selezione di notizie su Kaia Gerber Argomenti discussi: Kaia Gerber fa il grande passo con un abito MOLTO scollato mentre si unisce alla sua collega nepo Paris Jackson alla festa per Younger Hollywood di Self-importance Honest. Kaia Gerber, Odessa A'zion e la nuova generazione di Hollywood festeggiano al Vanity Fair's Vanities PartyLe giovani star emergenti di Hollywood hanno partecipato all'evento al Bar Marmont, organizzato da Gerber, A'zion, Tyriq Withers e Role Model ... vanityfair.it Cindy Crawford incantevole a 58 anni, matchata con la figlia (uguale a lei) alle Olimpiadi di Parigi 2024: chi è Kaia GerberCindy Crawford e Kaia Gerber incantano Parigi per le Olimpiadi 2024. Se nelle competizioni sportive esistesse un premio anche per la miglior coppia madre-figlia loro sicuramente vincerebbero l'oro. 58 ... ilmessaggero.it