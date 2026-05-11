Vieusseux cinque appuntamenti per festeggiare gli 80 anni della Repubblica
A Firenze, il 11 maggio 2026, sono stati annunciati cinque eventi dedicati a celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana. La serie di appuntamenti si svolgerà nel corso di alcuni giorni, coinvolgendo diverse location della città. Ogni evento sarà aperto al pubblico e proporrà iniziative culturali, incontri e testimonianze legate alla storia del Paese. La manifestazione si inserisce in una serie di ricorrenze ufficiali previste per quest’anno.
Firenze, 11 maggio 2026 – Cinque appuntamenti, un solo obiettivo: festeggiare gli 80 anni della Repubblica italiana. Dal 12 maggio al 9 giugno il Gabinetto letterario Vieusseux di Firenze dedica una serie di eventi a misurare lo stato di salute della Repubblica Italiana con la rassegna "1946-2026: otto decenni di democrazia, libertà e Costituzione. Ottant'anni ben portati?". Tutti gli appuntamenti avranno inizio a Palazzo Strozzi, dalle ore 17.30, a ingresso libero: tra gli ospiti personaggi come Marino Biondi, Mimmo Franzinelli, Patrizia Gabrielli, Maurizio Ridolfi, Paola Stelliferi e Maurizio Viroli. "Conoscere la nostra storia - dichiara il presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini - per proteggerne le radici e innaffiarle.🔗 Leggi su Lanazione.it
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