Vieusseux cinque appuntamenti per festeggiare gli 80 anni della Repubblica

A Firenze, il 11 maggio 2026, sono stati annunciati cinque eventi dedicati a celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana. La serie di appuntamenti si svolgerà nel corso di alcuni giorni, coinvolgendo diverse location della città. Ogni evento sarà aperto al pubblico e proporrà iniziative culturali, incontri e testimonianze legate alla storia del Paese. La manifestazione si inserisce in una serie di ricorrenze ufficiali previste per quest’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui