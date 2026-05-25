Oggi, un allenatore di calcio ha fatto un appello ai tifosi del suo club: ha invitato chi lo incontrerà per strada in futuro a venire a dargli un abbraccio. La dichiarazione arriva a conclusione di un periodo di dieci anni alla guida della squadra, terminato questa sera. La sua frase ha catturato l'attenzione sui social e tra i fan, che si sono condivisi il suo messaggio.

2026-05-24 20:56:00 Il web non parla d’altro: Pep Guardiola ha invitato i tifosi del Manchester City a “venire da me e abbracciarmi” se lo vedranno in futuro dopo aver terminato il suo periodo di 10 anni al club questo pomeriggio. Il notevole decennio di successi di Guardiola che ha visto il club vincere 20 trofei importanti si è concluso con una sconfitta per 2-1 in casa contro l’Aston Villa, ma non ha avuto alcun effetto importante in quanto il City ha onorato il catalano – e i giocatori uscenti Bernardo Silva e John Stones – al fischio finale. Ollie Watkins ha segnato una doppietta per il Villa regalando ai vincitori dell’Europa League una vittoria impressionante dopo che Antoine Semenyo aveva portato i padroni di casa in vantaggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pep Guardiola sigla un’offerta d’amore per i tifosi del Manchester City: ‘Se mi vedete per strada venite ad abbracciarmi’

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