Pep Guardiola lascia il Manchester City | è la fine di un' era
Il tecnico spagnolo ha deciso di interrompere il suo rapporto con il club dopo aver trascorso dieci stagioni al timone. Durante questo periodo, ha vinto numerosi titoli nazionali e internazionali, portando il team a un livello superiore. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota del club e ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Guardiola lascia il Manchester City con un record di successi e un ruolo fondamentale nella crescita del club.
Milano, 22 maggio 2026 - La fine di un’era è diventata realtà. Pep Guardiola lascia il Manchester City dopo dieci stagioni che hanno cambiato per sempre la storia del club inglese. L’annuncio ufficiale è arrivato prima dell’ultima giornata di Premier League contro l’Aston Villa, trasformando quella che doveva essere soltanto una partita di campionato in una lunga celebrazione dedicata all’allenatore che ha reso i Citizens una delle squadre più dominanti del calcio mondiale. I trofei e il ruolo futuro di Guardiola. Arrivato a Manchester nell’estate del 2016, l'allenatore catalano ha costruito un ciclo irripetibile fatto di gioco, innovazione e successi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Pep Guardiola lascia il Manchester City dopo dieci anni e 20 trofei: finisce un'eraPep Guardiola dopo dieci anni lascerà il Manchester City al termine della stagione.
Ora è ufficiale. Quella con l'Aston Villa di domenica sarà l'ultima partita di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City. Si chiude così dopo 10 anni la carriera nei Citizens per Pep, che lascia in dote 6 Premier League vinte, 5 Carabao Cup e 3 FA Cup, m facebook
Pep #Guardiola lascia il #ManchesterCity e si chiude davvero un’era. Dopo 10 stagioni, il tecnico spagnolo annuncia l’addio al club con cui ha riscritto la storia recente del calcio inglese ed europeo: Non c'è un motivo preciso, so solo che è arrivato il moment x.com
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