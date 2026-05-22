Pep Guardiola lascia il Manchester City | è la fine di un' era

Il tecnico spagnolo ha deciso di interrompere il suo rapporto con il club dopo aver trascorso dieci stagioni al timone. Durante questo periodo, ha vinto numerosi titoli nazionali e internazionali, portando il team a un livello superiore. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota del club e ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Guardiola lascia il Manchester City con un record di successi e un ruolo fondamentale nella crescita del club.

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