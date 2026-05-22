Dopo dieci anni, il tecnico spagnolo di 55 anni lascia il Manchester City. Durante questo periodo ha conquistato numerosi trofei e ha guidato la squadra attraverso molte stagioni di successi. La decisione di lasciare la squadra arriva dopo un lungo periodo di successi e vittorie. La notizia viene comunicata ufficialmente ed è destinata a segnare una svolta importante per il club e per il mondo del calcio. La squadra e i tifosi attendono ora notizie sul futuro del tecnico.

Il momento dell’addio è arrivato. Pep Guardiola saluta il Manchester City dopo 10 anni in cui il tecnico spagnolo di 55 anni ha vinto di tutto e di più. Un commovente video pubblicato sui canali social della società ne ha sancito la fine, domenica sarà la sua ultima panchina in Premier League. Il saluto commosso di Guardiola. “Che bei momenti abbiamo trascorso insieme. Non chiedetemi i motivi della mia partenza. Non c'è un motivo preciso, ma in fondo so che è arrivato il mio momento. Nulla è eterno, se lo fosse, sarei ancora qui. Eterni saranno invece i sentimenti, le persone, i ricordi, l'amore che provo per il mio Manchester City”, spiega Guardiola con la pacatezza che lo contraddistingue nel video d’addio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Nulla è eterno”: Pep Guardiola dice addio al Manchester City

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Guardiola verso l’addio al Manchester City. L’Italia sogna Pep in panchinaManchester, 19 maggio 2026 – Dieci anni, venti trofei, una squadra trasformata fino a diventare il riferimento tecnico del calcio europeo.

Manchester City, ufficiale l’addio di Pep Guardiola a fine stagione: al suo posto pronto MarescaSe nelle ultime settimane era nell’aria, adesso diventa ufficiale: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione.

Non chiedetemi perché adesso: dentro di me so semplicemente che è il momento. Pep Guardiola non sarà ufficialmente più l’allenatore del Manchester City, dopo 20 trofei in 10 anni. Ve lo racconto su @Gazzetta_it ? x.com

Manchester City-Guardiola, il saluto dopo dieci anni: Nessun motivo, nulla è eterno, ma sarà Global AmbassadorIl Manchester City ha ufficializzato che Pep Guardiola non sarà più il manager dei Citizens: il messaggio del catalano che ... europacalcio.it

Non chiedetemi il perché, Guardiola si congeda dal Manchester City. Niente è eternoPep Guardiola lascia il Manchester City dopo dieci anni e 20 trofei vinti: il video saluto dell'allenatore spagnolo ... tuttosport.com