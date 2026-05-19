Manchester City ufficiale l’addio di Pep Guardiola a fine stagione | al suo posto pronto Maresca

Il Manchester City ha annunciato che Pep Guardiola lascerà la guida della squadra al termine di questa stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. Al suo posto, il club si sta preparando a scegliere un nuovo allenatore, con il nome di un tecnico italiano che sembra essere in pole position. La partenza di Guardiola conclude un ciclo di successi e di sfide affrontate dall’allenatore durante il suo periodo alla guida del team.

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