Manchester City ufficiale l’addio di Pep Guardiola a fine stagione | al suo posto pronto Maresca
Il Manchester City ha annunciato che Pep Guardiola lascerà la guida della squadra al termine di questa stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. Al suo posto, il club si sta preparando a scegliere un nuovo allenatore, con il nome di un tecnico italiano che sembra essere in pole position. La partenza di Guardiola conclude un ciclo di successi e di sfide affrontate dall’allenatore durante il suo periodo alla guida del team.
Se nelle ultime settimane era nell’aria, adesso diventa ufficiale: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. Infatti, secondo quanto emerge dal profilo X dell’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’allenatore spagnolo ex Bayern Monaco e Barcellona avrebbe informato al club la sua decisione di salutare i Citizens al termine di questa annata e il probabile successore di Pep potrebbe essere un suo ex collaboratore nella stagione del famoso Treble (2022-2023): Enzo Maresca. L’allenatore italiano, attualmente libero dopo l’esperienza al Chelsea, sta cercando un nuovo progetto tecnico da sposare e sembra essere lui il primo nome della lista per la panchina del Manchester City. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Robbie and Lee react to Pep Guardiola LEAVING Man City
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La fine di un’era, così hanno scritto molti giornali inglesi. E in effetti, la notizia è ormai certa: Pep Guardiola, dopo dieci anni esatti e una lunga scia di successi, si prepara a salutare il Manchester City. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, tra la gara col Bour facebook
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