Sicurezza a Lignano possibile ritorno delle zone rosse per Pentecoste e grandi eventi
A Lignano si valuta la possibilità di riattivare le aree “rosse” durante le festività di Pentecoste e altri grandi eventi, a causa dell’afflusso previsto di migliaia di visitatori. La località, che di norma conta circa 7.000 abitanti, potrebbe ospitare in pochi giorni centinaia di migliaia di persone, portando a un aumento significativo di presenze e di conseguenza delle misure di sicurezza.
Migliaia di persone attese, eventi di grande richiamo e una località che in pochi giorni può trasformarsi da centro di 7mila abitanti a città affollata da centinaia di migliaia di visitatori. Lignano Sabbiadoro si prepara ad affrontare un mese di maggio particolarmente intenso e lo fa rafforzando. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
LIGNANO SABBIADORO (UD) – Un lavoro di squadra, nato e consolidato negli ultimi anni, per affrontare una stagione turistica che apre con un mese di maggio carico di eventi di forte richiamo:
