La Pentecoste di Lignano | Ferrari alcol e un coltello da 17 centimetri

Durante il weekend di Pentecoste a Lignano, sono stati sequestrati una Ferrari, diverse bottiglie di alcol e un coltello lungo 17 centimetri. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del sequestro o sui soggetti coinvolti. La presenza di un veicolo di lusso, sostanze alcoliche e un coltello di grandi dimensioni ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali reati o interventi specifici.

Doveva essere il weekend lungo della Pentecoste, per molti il primo vero assaggio d’estate a Lignano. Ma per i carabinieri si è trasformato in una lunga sequenza di controlli, denunce e sanzioni: dalla Ferrari finita sul carroattrezzi dopo l’alcoltest positivo al coltello a serramanico con lama. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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